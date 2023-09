Sophie Ellis-Bextor v Praze

Svit diskokoule, který neslábne – do Prahy přijíždí popová diva Sophie Ellis-Bextor

O jejím největším hitu není pochyb, britská popová zpěvačka Sophie Ellis-Bextor ale rozhodně není hvězdičkou, která by se spokojeně vyhřívala ve slávě jednoho songu. Autorka ikonického songu Murder on the Dancefloor letos vydala sedmou studiovou desku HANA, zahrála na hlavní stagi festivalu Glastonbury a album teď přijede premiérově představit do Prahy.

