Samota ve městě

Změna životního stylu. Rodina tvořená jednou osobou. Jiné nároky na bydlení. V rámci 13. ročníku Fotograf Festivalu uvádí kanadské centrum pro architekturu projekci krátkých dokumentů What It Takes to Make a Home (2019) a When We Live Alone (2022). Filmy uvede architektka Tereza Kalousová, která se zabývá otázkami identity, domova, osamělosti a péče ve vztahu k současnému městu. Zkoumá měnící se způsoby jeho obývání, jejich dopad na společnost a to, jak se projevují v prostoru města.

What It Takes to Make a Home / Daniel Schwartz / Kanada 2019 / 29 min – Jakou roli hrají architekti v problematice bezdomovectví? A jak se mohou města stát lepšími domovy pro všechny? Tento krátký snímek sleduje život lidí ve městě bez domova na pozadí telefonického rozhovoru dvou architektů z Los Angeles a Vídně. V rozdílném politickém a ekonomickém kontextu obou měst vznikly projekty, které se snaží vybudovat inkluzivnější městské prostředí pro všechny.

VÍCE INFORMACÍ ZDE