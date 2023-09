Archihrátky: Karel Prager - Nohama pevně nad zemí

Architekt Karel Prager by letos oslavil sté narozeniny. Pro Prahu navrhl několik budov, které jsou výrazné zvláštními tvary, odvážnými konstrukcemi nebo nápadnou fasádou. Dokonce chtěl postavit nové město nad městem. Na několika stanovištích se děti podívají na Pragerovy stavby zblízka: zkusí, co udrží nosníky, postaví další Pragerovy kostky, doplní domy do futuristického města nebo si pomocí šablony vytvoří obrázek oblíbené budovy.

Program je určen pro předškolní děti ve věku 2 až 6 let v doprovodu rodičů

1 rezervace platí pro 1 dítě + doprovod.

