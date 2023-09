Konference Culture Get-Together 2023: Letos v tématu Odcházení!

Čtvrtý ročník konference o spolupráci v kultuře proběhne 25. – 26. 9. 2023 v karlínském prostoru Spojka Events. Jejím každoročním cílem je motivovat ke spolupráci zástupkyně a zástupce v oblasti převážně nezávislých scénických umění, ale také samospráv a státního sektoru a otevírat nepopulární témata. Tím letošním bude Odcházení. „Odcházení nás zajímá z hlediska všech nitek, spojnic a důsledků, které má nebo může mít na individuální i společenské rovině, v oblasti tvůrčí i manažerské. Budeme hovořit o odcházení z výkonných manažerských pozic, odcházení ze zaměstnání na tzv. volnou nohu, do a ze zahraničí nebo například o důvodech nechuti a strachu odejít,“ říká Petr Pola za pořadatelskou organizaci Nová síť z.s. O své zkušenosti se podělí řada významných osobností, které působí nebo působily na vedoucích pozicích v projektech a institucích s výrazným celospolečenským dopadem a nezřídka i mezinárodním přesahem. K účasti v rámci samostatných vystoupeních nebo společně v panelových diskuzích přijali pozvání například Martin Baxa, Hana Třeštíková, Tomáš Sedláček, Ondřej Hrab, Marta Ljubková, Rosťa Novák, Yvona Kreuzmannová, Jiří Bárta, Roman Černík nebo Karolína Koubová. „Pro konferenci se snažíme vždy pečlivě vybírat témata, která během roku začínají rezonovat, nebo jsou nějakým způsobem nepopulární či tabuizovaná a vždy aktuální. Letos se citlivým způsobem pokusíme otevřít téma Odcházení. Pro leckoho to třeba může být i dobrá příležitost si sesumírovat, co všechno člověk podstupuje při takových procesech, co mu přichází na mysl, co ho vede dál do dalších životních a pracovních dobrodružství a jak to všechno může vnímat okolí,“ doplňuje k volbě tématu Adriana Světlíková, ředitelka organizace Nová síť z.s..

Ke konferenci již neodmyslitelně patří i necenzurovaný kabaret OPEN MIC, který dává prostor k pětiminutovým stand-upům z řad veřejnosti. Letošním sloganem je pro speakery “Díky, čau!” Culture Get-Together je dvoudenní konference pro odborníky a odbornice v kultuře, zástupce a zástupkyně veřejné správy, pedagogy a pedagožky, umělce a umělkyně i pro širokou veřejnost se zájmem o současnou situaci živého umění a kulturní praxi. Konferenci pořádá Nová síť z.s. / servisní organizace pro živou kulturu. Moderuje Mario Kubaš, konference je také streamovaná a tlumočená do anglického jazyka. Termín a místo konání: 25. – 26. 9. 2023, Spojka Events (Karlín), Pernerova 697/35, Praha 8