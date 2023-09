Khoiba speciální AV koncert + Ba:zel

Khoiba láká na speciální audio-vizuální koncert 23. listopadu v Malostranské besedě

Khoiba chystá na letošní podzim speciální koncert, jehož jedinečnost spočívá hned v několika aspektech. Tím nejdůležitějším bude výjimečné spojení jejich hudby s minimalistickými projekcemi v režii Michala Rydla. Právě díky jeho živému programování a na míru připraveným projekcím dostanou písně Khoiby další vizuální rozměr, který se už pravděpodobně nebude opakovat. Atypické bude i místo konání – Khoiba přenese svoji snovou a místy i drsnou imaginaci možná nečekaně do jednoho z významných kulturních center Malé Strany, pozdně renesanční budovy Malostranské besedy. Třetím elementem, dotvářejícím celý koncept, je elektronické duo Ba:zel v roli hosta. Khoiba a Ba:zel jsou kapely na ceské hudební scéne, které svojí tvorbou i aurou evokují pocit tajemna a surreálna, byť v alternativní elektronické hudbe každá z nich reprezentuje trochu jinou část spektra. Možná je spojuje tendencek obraznému vytrácení a znovuobjevování.

Khoiba je dvouclenny alt-elektronicky projekt, ktery tvori zpevacka Ema Brabcova a hudebnik Filip Misek. Vytvořili si svůj společný svět, který neustále rozšiřují a Khoiba je jazyk, kterým se dorozumívají. Začali tvořit v roce 2002 a do roku 2008 natočili alba Nice Traps a Mellow Drama. Na scénu se vrátili v roce 2019 s albem Khoiba a letos navázali čtvrtou deskou Vertical Urgencies. Na rozdil od predchozich alb, je posledni album otevrenejsi, primejsi a nalehavejsi. To, co drive davalo tusit var pod poklickou, nyni otevrene vre tak, aby mohla odchazet para nahoru. Zaroven jsou Vertical Urgencies pohledem, nekdy mozna i padem do hloubky. Neni dulezite, zda jde o pohyb nahoru nebo dolu. Stejne jako neni dulezite, kolik nastroju na desce zazni, jake zvuky se odkud linou nebo jestli je pisnicek pět nebo deset. Deska funguje predevsim dobre jako celek. Je to jakasi homogenni hmota, ktera s sebou nese silne emocni vlny.

Ba:zel tvoří dvojice Ewelina Vlcek Chiu a Daniel Vlcek. Po vydání debutového alba eye draw(s) the line v roce 2016 duo rychle vydalo dvě EP (Scene 7 a RMX) a intenzivne koncertovalo i mimo Čechy.Poslední album WE vyšlo v roce 2022 a je jakýmsi manifestem do neklidných casu, pohledem na horizonty dystopických hruz a ponurých vizí, ale zároven i výzvou k rezistenci. Vystoupení v rámci speciálního audiovizuálního koncertu Khoiby v Malostranské besedě 23.11. 2023 bude na nějakou dobu i jejich poslední. O to větší důvod, nenechat si listopadový výlet do fantaskních hudebních krajin a opojný ponor do lucidního snění ujít.