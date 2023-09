Přeneste se do doby dinosaurů v Metropoli Zličín

Nákupní centrum Metropole Zličín si pro své návštěvníky, a to zejména ty nejmenší, připravilo další zábavnou aktivitu, díky které se přenesou za dinosaury až do dávných druhohor.

U vstupu č. 5 do nákupního centra se na stěně nově nachází kreativní ztvárnění dinosaurů, které přenese návštěvníky do dávného světa těchto tvorů. Pokud se kolem stěny projdete, uslyšíte cákání vody, ale budete si také moci spustit hlasy vybraných dinosaurů. To ale není všechno! Součástí polepu jsou také originální průzory, díky nimž se dinosauři před očima návštěvníků rozpohybují. S dinosaury je možné se také vyfotit a mít památku na to, jaké by to bylo žít mezi těmito obrovskými tvory. Navštivte nákupní centrum Metropole Zličín a vraťte se v čase až do jurské éry.