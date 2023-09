Za dveřmi - Fras

Dobrodružná loutková pohádka s papírovými loutkami pro děti od pěti let.

Uprostřed velkého města stojí velký dům, ve kterém žije mnoho různých lidí a zvířat. Někdy je v něm úplné ticho, jindy zase pořádný rozruch. Ticho tu bývá jen ve třetím, úplně posledním patře. Jáchym žije v prvním patře s maminkou a tatínkem. Má to tu moc rád, jen o prázdninách všichni kamarádi odjíždí pryč a Jáchym se potlouká kolem domu sám, protože tatínek i maminka jsou každý den v práci. Naštěstí se objeví Ema, která přijíždí na návštěvu za tetičkou do bytu číslo dva hned v přízemí. Ema miluje tajemství a záhady a ty na sebe opravdu dlouho nenechají čekat. Jen co se Ema s Jáchymem seznámí, otevírá se před nimi záhada, ve které hraje hlavní roli nerudný stařík a věčně zamčené dveře. Přesto, že se Jáchym trochu zdráhá, nedá se nic dělat, téhle záhadě děti prostě musí přijít na kloub.

