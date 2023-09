Těžké divadlo je nejnovějším počinem skupiny KHWOSHCH. Jedná se o výzkum témat hmotnosti a lidské výdrže. Zkoumají technické limity divadla a nepohodlnost, nepraktičnost a opravdovost na jevišti.

Projekt Těžké divadlo vznikl ze zájmu o práci s těžkými objekty a z fascinace jejich tajemnou performativitou. Jako scénografové a loutkáři vyrábíme a animujeme loutky či objekty, které jsou nám plně podřízeny. Ale za hranicemi zkušeben neustále přemisťujeme objekty a materiály, které svou váhou a objemem spíše animují nás. Tíhou měříme čas a prostor. Kolik kroků ujdu, než to odložím? Dopočítám do dvaceti a pak to pustím. Těžké objekty ale nejsou vždy jen břemenem, nabízí nám možnosti nezvyklých poloh, pohybů, možná je to dokonce tanec. Tíha zprostředkovává jiný rytmus a nové tělesné prožitky, nejen bolestivé. Je třeba se objektům přizpůsobit a naučit se s nimi zacházet. Pozorovat objekt a vložit do něho veškerou svou energii. Tíha nabízí možnost extrémního soustředění. Vyhýbáme se iluzi, přejeme si pravdu. Soustředíme se na práci. Práci techniků, stěhováků, stavařů, scénografů a každého člověka v každý všední den.

VÍCE INFORMACÍ ZDE