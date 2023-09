Karel Zeman - Poštovní známky, grafika, medaile

Galerie U lávky vás zve na výjimečnou výstavu Karla Zemana – Poštovní známky, grafika, medaile. Koná se jen díky přátelství Jana Kavana s autorem, který vystavuje málo a všechen svůj vzácný čas soustřeďuje na tvorbu medailí, jichž je znamenitým, a tudíž vyhledávaným tvůrcem, o čemž se můžete přesvědčit na výstavě samotné.

Hlavní důraz výstavy je ale kladen na grafickou tvorbu (včetně známkové) za použití mědirytiny a mezzotinty. Jedná o pestrou ukázku Zemanova typicky hloubavého pohledu na svět.

Ať už jde o portréty historických osobností (Triptych svatého Václava), výjevy z mytologie, vtipné momentky (Žárovka ozdobená jmelím), lyrické výjevy za použití symboliky, obavy o lidský život typu Nevermore, motivy komety, exlibris, hold českým historickým městům. Samozřejmě nechybí ani téma Vanitas, Memento mori či všudypřítomné tajemno.

Karel Zeman ale nikdy nezapomene na prostý fakt pokorného člověka poklonit se přírodě, vzdělanosti, či „obyčejné“ lásce k ženě.

Je to veliký vypravěč příběhů a samozřejmostí je pro něj pečlivé nastudování a zpracování témat, které jsou mnohovrstevnaté, takže nemusíte nutně znát jejich názvy. Stále jen objevujete nové detaily, souvislosti a hlava se vám zatočí z obavy, co je ještě sladký sen a co už neodbytná realita.

Nedá mi to, abych nezmínila fakt, který mě osobně nejen překvapil, ale i zasáhl.

Autor stoprocentně vidí jen na jedno oko, a přesto jeho zázračně čistá tvorba oslovuje tolik našich i zahraničních obdivovatelů již desítky let.

Ostatně Josef Lada trpěl stejným handicapem a svým kubistickým pohledem zaujal i Picassa.

L. P.