Barokní podvečery - Fantasie

Hudební dialogy.

Komorně laděný koncert nechá posluchače nahlédnout do virtuozity repertoáru pro barokní příčnou flétnu, loutnu a violu da gamba v podání Jany Semerádové, Davida Bergmüllera a Christopha Urbanetze. Zaposloucháme se nejen do fantasie, tria a capriccia Georga Philippa Telemanna, ale také do suit Marina Maraise a nádherné triové sonáty Jeana-Marieho Leclaira. V českých premiérách zazní duet teoretika loutny Ernsta Gottlieba Barona a suita zaníceného loutnisty Johanna Georga Weichenbergera. Program plný děl skutečných mistrů nechá vyniknout hráčskému umu jejich interpretů v podmanivém prostředí Tereziánského sálu Břevnovského kláštera.