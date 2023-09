Barokní podvečery - Les amis

Soirée u Telemannových pařížských přátel.

Zahajovací koncert podzimní řady Barokních podvečerů zavede posluchače do pařížských salonů, mezi Telemannovy přátele a kolegy. Georg Philipp Telemann se ve své tvorbě nechal hojně inspirovat francouzskou hudbou, a to již od raných let. Znalost děl Jeana-Baptista Lullyho či Andrého Campry podstatně ovlivnila jeho koncertantní a orchestrální tvorbu. Již jako vážený ředitel hudby v hanzovním městě Hamburku se pak na přelomu let 1737 a 1738 do Paříže osobně vydal, a to na pozvání těch nejlepších místních hudebníků.

Na program koncertu jsou zařazeny skladby právě těch Telemannových současníků, kteří jej pozvali a s ním také interpretovali jeho slavné pařížské kvartety. V mistrném podání Collegia Marianna pod vedením Jany Semerádové zazní vedle zmíněných Telemannových kvartetů například díla Michela Blaveta či Antoina Forqueraye.