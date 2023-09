Sen čarovné noci

sex, moc a čarovné nic / discomagie / ukrutně krátká krutá komedie / když se ubožáci horlivě pokoušejí o nemožné/ láska, násilí a humor, co každý má rád / shake it, shake it surreál

Sranda v rytmu disca. Kdo s koho? Magická noc v lese, jde o lásku, jde o moc. Když ti to dám, co ty mi za to dáš? Shakespearova hra je rej v nicotě jednoho snu. Dvě milenecké dvojice se v moci noci připletou ke sporu magických bytostí, které řeší… kdo s koho, úplně jak tam venku v bdělém světě. Připletou se do toho i chudáci, co normálně makaj rukama, snažící se nacvičit divadlo. K popukání. I mocní, co mají všechno, potřebují sny, potřebují zábavu. Tak díky, Wille, let it shake!

