Orchestral Manoeuvres in the Dark v Praze

Nestárnoucí synťákoví vizionáři Orchestral Manoeuvres in the Dark představí v Praze nové album

Jejich skladba Enola Gay patří mezi nejikoničtější písničky 80. let, duo Andy McCluskey a Paul Humphreys se ale rozhodně nechystá do důchodu – a na nostalgickou jízdu krajinou zašlé slávy už vůbec ne. Album Bauhaus Staircase, které vyjde v říjnu, a se kterým kapela přijede do Prahy, naopak patří k tomu nejlepšímu, co kdy Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) nahráli.

