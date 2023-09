Taste The Lemon o sobě dali vědět na jaře 2023 svým debutovým singlem Narrow Lane, který se probojoval až na první místo Velké Sedmy Rádia 1. Pětici zkušených muzikantů po období lockdownů svedla dohromady touha opět hrát naživo a pořád ještě je neopustila radost, že se našli. Pohybují někde na pomezí trip-hopu a různých poloh rocku. Často také na pom

ezí Strašnic a Hostivaře. Autorkou textů a melodií písní je zpěvačka a kytaristka Tereza Karásková. Za hudebními nápady stojí především Lukáš Gajdoš (kytara) a Petr Štěpán (baskytara) a sestavu doplňují Pepa Vodička (klávesy) a Marián Barsony (bicí). Na podzim kapela míří do studia a plánuje věnovat všechny síly nahrávání debutového alba, které by mělo vyjít na jaře příštího roku. Proto nepropásněte zřejmě jedinou šanci vidět je do konce roku naživo a zažít radost a energii něčeho nového, co se právě rodí...