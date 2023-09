O brutalismu a tak II.

Druhá vycházka po stopách brutalistické architektury vás zavede do samého centra Prahy a představí výjimečné koncepty obchodního domu, hotelů a veřejných budov navržených skvělými architekty, z nichž někteří již byli představeni při první vycházce. To, jak se tvůrci vyrovnali s novým zadáním a jak své stavby zapojili do historické zástavby, budete moci posoudit sami. Budete mít také příležitost vyjádřit názor na probíhající rekonstrukce několika brutalistických staveb a zamyslet se nad možnostmi památkové ochrany těchto výjimečných a originálních budov. A to vše za zasvěceného a nadšeného doprovodu historičky umění Markéty Čejkové.

Nutná rezervace vstupenek předem.