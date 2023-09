Kuchařská show Apetitu a kuchař Pavel Berky v Metropoli Zličín

Nákupní centrum Metropole Zličín si pro své návštěvníky připravilo další víkendovou akci, na které nebude chybět oblíbený kuchař, ochutnávka trendů současné gastronomie a také pořádná kuchařská show.

V sobotu 16. 9. se v nákupním centru Metropole Zličín, na jejím centrálním náměstí a v Marianne Lounge, uskuteční speciální program. Návštěvníci si tu budou moci během dne zakoupit novou Línou kuchařku z edice časopisu Apetit, a to s 50 % slevou, která platí exkluzivně během Dnů Marianne. Chybět nebude autogramiáda autorky knihy Dariny Sieglové a možnost popovídat si s celým týmem časopisu Apetit.

Od 12:00 do 17:00 vypukne v Metropoli Zličín kuchařský program. Ten zahájí kuchařská show časopisu Apetit, vařit se bude podle nové Líné kuchařky. Redakce Apetitu se podělí o své tipy pro „líného“ kuchaře – jak si zjednodušit přípravu jídla v hektických dnech, aniž by to ovlivnilo kvalitu a chuť. Přijďte se podívat, jak se vaří v redakci, ochutnat skvělé jídlo a poslechnout si rozhovory!

V 15:00 naváže kuchařská show semifinalisty soutěže MasterChef 2020 Pavla Berkyho, který se rozpovídá i na téma svých zahraničních cest za jídlem. Také Pavel Berky bude na místě prodávat svou kuchařku a zájemcům ji samozřejmě podepíše.