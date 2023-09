Míroví vyjednavači

Na konci války, ať už je jakkoliv dlouhá a urputná, přicházejí vyjednavači, vyslanci míru, kteří mají za úkol zprostředkovat mezi stranami konfliktu dohodu. Kdo jsou ti lidé a jak pracují? Opravdu se lidé ze znepřátelených zemí po dojednání mírových podmínek usmíří? Existuje něco jako vzájemné kolektivní odpuštění, nebo je to výlučně individuální skutek?

Kosovský dramatik Jeton Neziraj se při psaní hry inspiroval knihami amerického diplomata Richarda Holbrooka, albánského spisovatele Ismaila Kadareho, ale také mírovými jednáními o Severním Irsku, Blízkém Východě, Bosně a Hercegovině nebo mezi Kosovem a Srbskem. A snaží se odhadnout, jak by mohla po konci války vypadat mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. „V inscenaci účinkuje sedm herců ze sedmi zemí Evropy. Co znamená vyjednávání o míru pro ukrajinského herce a herečku z Bosny a Hercegoviny? Nebo pro herce ze Srbska a herečku z Kosova? Války rozdmýchávají démoni zla, kteří navádějí lidi k páchání zvěrstev. Kdo nastoluje mír? Jsou to vyjednavači? Politici, kteří nakonec podepisují mírové dohody? Nebo obyčejní lidé, přeživší, na které válka dopadla drtivou silou?", uvažuje autor hry.

