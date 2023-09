WORLD GO DAY 2023 - PRAHA

Už popáté je tu každoroční jízda World GO Day a koná se po celém světě – co to je? Akce pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje na důležitost prevence a časného záchytu zhoubných gynekologických nádorů.

Jak se zapojit? Vyražte na symbolickou jízdu Prahou, která startuje 20. září 2023 v 18:00 od ZŠ Botičská (Botičská 8). Po nenáročné trase můžete jet na kole, koloběžce, nebo běžet spolu s lékaři, sestřičkami, pacientkami i známými osobnostmi.

Cílem jsou Žluté lázně, kde vás čeká cvičení jógy a občerstvení.

Na www.goday.cz se můžete registrovat a získat tričko, čelenku nebo mašličku s křišťály Swarovski – vše ve fialové barvě symbolizující podporu ženám, které onemocněly. Nejste z Prahy? Nevadí! Vemte si na sebe ve stejný den něco fialového – třeba právě GO Day tričko, a vyražte na jízdu, běh nebo procházku se svojí partou ve svém městě. Vyfoťte se spolu a sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #FialovaJizda Některým z gynekologických nádorů každý rok onemocní v ČR téměř 4000 žen. Spolu s World GO Day můžete upozornit na důležitost pravidelné gynekologické péče a zdravého životního stylu a vyjádřit podporu ženám, kterým do života vstoupilo závažné onemocnění.