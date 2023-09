Yoke Lore v Praze

Někteří lidé se na život dívají jinak než většina a dokáží vnášet dětský úžas do všeho, co protne jejich cesty. A právě taková je hudba Yoke Lore, sólového projektu Adriana Galvina, někdejšího člena kapel Walk the Moon a Yellerkin. Svůj extatický folk pop doveze 9. února 2024 do pražského Café V lese. Vstupenky (460 korun) bude možné koupit od 15. září 2023 na fource.cz a u prodejců GoOut a Ticketmaster.

V Los Angeles usazený hudebník vyrůstal v New Yorku v kreativní a silně duchovní rodině, Yoke Lore je vedlejším produktem jeho výchovy a dospívání. Galvinova cesta začala u rodičů, kteří mu dali svobodu přemýšlet o sobě, světě kolem sebe, prožitých emocích a způsobu, jakým naše zkušenosti tento svět utváří. „Tohle je něco, co mi rodiče vštípili docela brzy. Myšlenku, že svět kolem si vytváříme sami, tím, co do něj vkládáme.“

Klíčovým prvkem nadcházejícího alba Toward a Never Ending New Beginning, které vychází 22. září, je učení taoismu.

