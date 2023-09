Festival Malá Strana září

První ročník festivalu Malá Strana září nabídne možnost prozkoumat tuto pražskou čtvrť jinýma očima. Třetí víkend v měsíci, tedy od 22. do 24. září, bude v těch nejzajímavějších malostranských obchodech s designem, kosmetikou, šperky, ale i v knihkupectvích, kavárnách a restauracích probíhat rozmanitý program. Do projektu se zapojilo celkem čtyřicet míst, mezi kterými nechybí designéři Helena Heinz nebo Alois Ficek, klenotnictví 27JEWELRY, restaurace Café Savoy i obchody Ones Concept, Křehký nebo galerie Kunsthalle Praha a Muzeum Kampa.

Cílem projektu Malá Strana září, který chystá tým okolo LEMARKETU a malostranského obchodu Ones Concept, je ukázat, že nejkrásnější pražská čtvrť nepatří pouze turistům a místní zde mohou posbírat nezapomenutelné kulturní, gastro i estetické zážitky.

