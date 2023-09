Jann v Praze

„Welcome to the party, say hi to everybody,“ zpívá čtyřiadvacetiletý hudebník, producent a textař Jann ve svém zatím nejslavnějším tracku Gladiator. Tahle i všechny ostatní Jannovy skladby pulzují energií, tohle je pop, který je do posledního tónu napojený na generace, k nimž polská star promlouvá.

Po úspěchu v Eurovizi, vyprodaném polském turné a zastávkách na tamních nejprestižnějších festivalech vyráží Jann za hranice, český koncert proběhne 14. března 2024 v pražském Café V lese.

