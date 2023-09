Víkendový seminář tvůrčího psaní

Úvod nám poslouží jako studnice vlastních inspirací a vlivů, jejichž sdílením poodkryjeme ostatním účastníkům odraz vlastního světa. „Divadelní hra je jako zrcadlo, každý v něm vidí něco jiného“, říká dramatik Tom Stoppard a nezbývá než s ním souhlasit. Pokuste se vzít si s sebou co nejvíce ukázek toho, co vás dramaticky inspiruje – ať už jde o krátká videa, dramatické texty či obrazový storyboard. Ve druhé části lekce už budeme společně tvořit svět někomu jinému, a to v rámci hravého a veselého cvičení.