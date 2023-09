Finále 5.ročníku Mezinárodní violové soutěže Oskara Nedbala 2023 Final of the 5th Oskar Nedbal International Viola Competition 2023 1. 10. 2023, 17:00, sál Pražské konzervatoře, Dvořákovo nábřeží 2, Praha 1 finalisté soutěže, Plzeňská filharmonie, dirigent Chuhei Iwasaki Program: C. Stamitz/ F. A. Hoffmeister - Koncert pro violu a orchestr D dur Během finále bude publikum hlasovat pro jednoho z finalistů, který získá cenu publika. vstup volný