Wolfheart v Praze

Tuomas si dá s Wolfheart a Before The Dawn dvoják. Do Prahy přijedou obě formace charismatického a zkušeného tepce Tuomase Saukkonena. Ten se na vás s šestou, sebevědomě pojmenovanou, deskou Wolfheart „King of the North“ vrhne jako smečka hladových vlků. Z jejich melodického death metalu promlouvá syrovost, chlad a dravost a nepřehrávají se líbivé ‘suomi’ melodie, Wolfheart jsou především melancholici.

To u Before The Dawn Tuomas sedí za bicími (ačkoli studiově si vystačí sám) a nabízí v nich gotičtější a hymničtější polohy, které svým zpěvem táhne Paavo Laapotti, druhý z finské Superstar.

Balíček finských nálad doplňují Hinayana, pětičlenná melodic death/doom kapela z texaského Austinu, kteří ve svém zvuku rovněž mají epičtější chladivý nádech Skandinávie.

