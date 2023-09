Stray from the Path v Praze

Jedna z elitních hardcorových partiček, kterými oplývá americká hudební scéna. Stray From The Path vznikli v roce 2001 na Long Islandu v New Yorku.

Energická a nekompromisní hardcorová smršť je nosičem naléhavých sdělení, které do světa křičí zpěvák Andrew Dijorio a zpěvák a kytarista Thomas Williams. Do Prahy dorazí 27. října!

