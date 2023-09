We Three v Praze

Sourozenecká kapela z Oregonu We Three, která prorazila debutovým albem v roce 2018, vydává letos už čtvrté studiové album, které představí i u nás! We Three mají na kontě víc než 250 milionů streamů a během pandemie si vytvořili velkou komunitu fanoušků napříč sociálními sítěmi. A i díky častému kontaktu s fanoušky jsou schopní reflektovat ve své muzice to, co jejich publikum skutečně zajímá.

Novinka Love Me vychází 21. července a kromě lásky bude také hodně o bolesti, nejistotě a duševním zdraví. O věcech, které se bytostně dotýkají každého z nás.

VÍCE INFORMACÍ ZDE