Už 5. října útroby Futura rozezní country temnější než vaše duše. Frankie & The Deadbeats pokřtí svoji druhou studiovou desku, která nese jméno The Possibility That Love Is Not Enough.

Sekundovat jim budou Acid Row se svým mixem stoner rocku, punku a psychedelie, který vás pohltí a už nikdy nepustí. Nepropásněte!

