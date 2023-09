Festival LUSTR slaví desáté narozeniny!

Festival ilustrace a komiksu LUSTR, největší přehlídka svého druhu v Česku, vstupuje do jubilejního ročníku. K oslavě deseti let existence přizval deset přehlídek ilustrace, komiksu a uměleckého self-publishingu z různých koutů světa, aby společně vytvořili “Metafest” – festival festivalů, které přežily čas covidu. Vedle ilustrátorů, komiksových tvůrců a kurátorů z Hongkongu, Taiwanu, Španělska, Řecka a dalších zemí světa představí LUSTR v samostatné výstavní sekci také to nejlepší z tuzemské tvorby.

Prezentaci vyhrazenou národním scénám se totiž festival letos atypicky rozhodl věnovat těm, kteří v minulosti na LUSTRU nejvíce zazářili. Součástí je pražská premiéra výstavy Kdo vypráví komu o čem, se kterou David Böhm a Jiří Franta zabodovali v Londýně. Výstavou se připojí rovněž další letošní oslavenci, ilustrátorské duo Tomski & Polanski, které tvoří rovněž deset let. V programu festivalu nebude chybět tradiční Showcase mladých talentů, volná přehlídka nechá nahlédnout do aktuální tvorby nadějných ilustrátorů a komiksových tvůrců. Naopak poprvé se na festivalu prezentuje kulturní platforma Sport in Art, propojující ilustracemi sport a umění. Doprovodný program prostřednictvím workshopů, přednášek či živých čtení přiblíží komiks a ilustraci dětem i dospělým, profesionálům i širší veřejnosti.

Všechny příznivce ilustrace a komiksu zve desátý LUSTR od 21. do 26. září do tří hal Holešovické tržnice, kam se festival nově přesouvá. Hlavní výstavou jubilejního ročníku LUSTRU je “Metafest” – festival festivalů. Desáté narozeniny jsou skvělou příležitostí ke spolupráci se zahraniční festivaly stejného zaměření. Tamní kurátoři a kurátorky vybrali ilustrátory a komiksové tvůrce ze svých regionů, Metafest tak prostřednictvím jejich tvorby i osobní prezentace na jednom místě českým návštěvníkům přiblíží, co hýbe scénou v jiných zemích. Festivaly s delší tradicí zastupuje Comicsfestival Hamburg, zaměřený na mladé tvůrce a tvůrkyně, slovinská Tinta nebo festival Grafixx z belgických Antverp. Zavedenou značkou uměleckého zinfestu je budapešťský Ukmukfukk, v Athénách se zase konají illustradays. Španělskou scénu reprezentuje Irudika, jež v baskickém městečku Vitoria-Gasteiz propojuje profesionály z různých sfér ilustrace. Dva hosté dorazí ze zámoří: taiwanský festival Taipei Illustration Fair, se kterým tímto LUSTR navazuje tříletou spolupráci a Hong Kong Arts Centre, jež je jedinou stálou kamennou institucí mezi oslovenými festivaly. K novějším přehlídkám patří Snail Eye pořádaný v Lipsku ilustrátorskou skupinou Squash, která byla hostem LUSTRU už v roce 2020. Zájmem tohoto festivalu je nezávislý a alternativní komiks v jeho nejdivočejších, nejvtipnějších a nejpodivnějších formách. Na Metafestu se představí také teprve připravovaný festival Future Off, jehož první uvedení ve francouzském Angoulême se plánuje na začátek příštího roku. Metafest chápou organizátoři zároveň jako malou oslavu jim blízkých akcí, které zvládly překonat období koronavirové pandemie. „Soupiska vybraných festivalů, které jsme pro tuto příležitost postupně oslovovali, vznikala více než dva roky a postupně se velmi proměnila – mnoho akcí, s nimiž jsme domlouvali spolupráci v období pandemických let, bohužel zanikla nebo není jisté, zda budou nebo nebudou pokračovat,“ uvedla kurátorka výstavního programu Barbora Müllerová. Český salónek letos atypicky představí tuzemské tvůrce a tvůrkyně, kteří se v uplynulých deseti letech na LUSTRU již objevili, a také nejvíce zazářili. Na aktuální výstavě budou prezentovat svou současnou tvorbu a představí se Nikola Logosová, Barbora Idesová, Martin Lacko, tvůrčí dvojice Jan Šrámek a Veronika Vlková, Juliána Chomová, Patrik Antczak a Jindřich Janíček. K Českému salónku se připojí také další letošní oslavenci – desáté výročí slaví ilustrátorské duo Tomski&Polanski. Návštěvníci dostanou ojedinělou možnost prohlédnout si širší výběr tvorby těchto špičkových tvůrců současné české ilustrace. Ze zavedených jmen do expozice přispěje rovněž dvojice výtvarníků David Böhm a Jiří Franta, v pražské premiéře uvedou jejich výstavu Kdo vypráví komu o čem, realizovanou původně pro galerii Vitrínka v Londýně. Díky Showcase mladých talentů – další tradiční součásti výstavního programu – mají možnost se veřejnosti ukázat mladí nadaní tvůrci, kteří vzešli z otevřené výzvy.

Odborná porota vybrala 35 jmen z více než čtyř stovek přihlášek, volná přehlídka tak koncentruje celou škálu navzájem odlišných a patřičně osobitých vizuálních stylů. „Během hodnocení zaslaných portfolií jsme se mnohdy pěkně zapotili a nad množstvím projektů, které se nakonec do výstavy nedostaly, jsme byli nuceni zatlačit slzu. Nicméně věříme, že výsledný výběr má i tentokrát vysokou úroveň a že si výslednou přehlídku, která nabízí průřez rozmanitými formami současné světové ilustrace a komiksu, užijete stejně jako my,“ zve na Showcase mladých talentů tajemnice této programové části Jana Jarošová. Poprvé LUSTR představí výstavní projekt kulturní platformy Sport in Art, která je ukázkou propojení sportu a uměleckého vyjádření. Ukazuje, že tyto dva světy jsou i přes svou odlišnost možnou vzájemnou inspirací. A to jak v současné české ilustraci, tak při hledání odpovědi na otázku, jak může propojení sportu a umění nadále formovat naši kulturu. Na LUSTRU představí díla mladých ilustrátorů na téma Game Changer a návštěvníci budou mít možnost ocitnout se v autentické sportovní šatně. Festivalové portfolio rozšiřuje doprovodný program, díky němuž je možné potkat se s ilustrátory, komiksovými kreslíři, nakladateli, scénáristy i zahraničními kurátory. Ať už při přednáškách, komentovaných prohlídkách, ilustrátorských, komiksových a tiskařských workshopech, LUSTR Talks či diskusích u kulatého stolu na aktuální témata, jako jsou klimatické změny či angažované umění.

Chystají se také prezentace knížek pro děti i dospělé či živá komiksová čtení. Všichni, koho ilustrace a komiks zajímá, ať už z řad profesionálů, studentů či široké veřejnosti, včetně rodin s dětmi, si to své v programu desátého LUSTRU najdou, letos poprvé, v Holešovické tržnici v Praze, a to ve třech halách (17, 29 a H40). Dveře festivalu se otevřou vernisáží 21. září v 18 hodin a výstavy i workshopy je možné navštívit až do 26. září, každý den od 10 do 20 hodin. Vstupenky jsou k dispozici na platformě GoOut.net.