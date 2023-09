Illusionist chris stark - „magic show pretender“

Chris Stark vystoupí v Praze s představením „Magic Show PRETENDER“ plným velkolepých až neuvěřitelných iluzí, které v kombinaci s jeho charismatem udivují diváky na celém světě. Chris je skutečný fenomén v oblasti iluzí o čemž svědčí i jeho pověst mistra manipulace. Jeho moderní přístup a magické mluvení dělají z jeho představení jedinečný zážitek pro každého diváka.

The Magic Show PRETENDER je příběh o dobrodružství mladého muže, který hledá své skutečné JÁ. Zážitek je obohacen hudbou a baletem, což společně vytváří dokonalou a nezapomenutelnou show pro celou rodinu. Připravte se na úžasné představení plné inovativních kouzel a efektů, nezapomenutelných iluzí, nevysvětlitelných zmizení, jedinečných teleportací a čtení myšlenek. Chris Stark, dříve známý jako Sos Jr., vystupoval v nejznámějších televizních show a účinkoval na nejprestižnějších pódiích. Jeho talent a dechberoucí show upoutali diváky ve více než 70 zemích světa včetně měst jako Paříž, Dubaj, Hong Kong či Las Vegas. Mistr-iluzionista Chris Stark vás zavede do světa, kde není nic nemožného a okouzlí vás svým charismatem a kouzelnickým uměním. Přidejte se k nám a nechte se unášet do světa magie! Představení trvá 2 hodiny s přestávkou.