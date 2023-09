Adam Mišík v Praze

Koncert v Lucerně byl nezapomenutelný zážitek, a proto jsme si s kapelou řekli, že to musíme zopakovat, a udělat to tentokrát ještě větší! Pojďme zbořit Roxy a oslavit tak společně 10 let mé hudební kariéry. V první vlně dávám do předprodeje limitovaný počet nejlevnější vstupenek pro ty nejvěrnější.

Těším se na vás ve čtvrtek 1/2! Adam

