Lorna Shore v Praze

Pro Lorna Shore nebyl rok 2020 ničím jiným než zúčtováním – v kariéře postavené na výzvách, změnách a cílevědomé vizi. Pro kvintet z New Jersey znamenal rok 2020 pandemii, změnu zpěváka, zrušená turné. Následující rok postavil kapelu před ohromující tvůrčí výzvu v podobě písně To the Hellfire z jejich nesmírně dobře hodnoceného EP And I Return to Nothingness. Přes to všechno však zvýšili svou zvukovou laťku nadcházejícím albem Pain Remains, které nejenže odpovídá všemu, co Lorna Shore naznačili, ale také to překonává – brutálně a velkolepě.

V Roxy vystoupí v neděli 19/11.

VÍCE INFORMACÍ ZDE