Skepsis v Praze

Skepsis, těžká váha basslinu a hřmotné jméno současné taneční scény. Samouk, který vyrůstal na drum’n’bassu, v prostředí temných, pulzujících klubů, začal tvorbou bootlegů tanečních, hiphopových a grimeových tracků. Zanedlouho obdržel titul nejlepšího DJe na Bass Music Awards.

Jeho album Faith In Chaos (2021) představuje výbušnou směsici. „Vedle standardních klubových bangerů představuje novou a dosud neslyšenou stránku mé produkce. Léta jsem si pohrával s různými žánry a poprvé zní v plné šíři na tomto releasu,” říká o svém debutu vydaném u Crucast. Vydává také na labelech Bite This, Future House Music nebo Spinnin a spolupracuje se jmény jako Bru-C, Cajama, Emily Makis, Holy Goof, Kanine, My Nu Leng nebo Window Kid.

