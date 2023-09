Creeds v Praze

Techno, frenchcore a trance. Ve své produkci i v DJingu Creeds prosazuje hard dance a představuje to nejlepší z tradice rave music. Vystřelil v závěru roku 2022 s trackem Push Up, který se stal záhy virálním. Adrenalinem nabitý, 90s nasáklý hit pronikl na velké stage. Do svých setů jej zakomponovali například Cassie Raptor, Charlotte de Witte, Nina Kraviz, Sara Landry či 999999999.

Creeds v sobotu 7/10 v Roxy poprvé odhalí radostnou, pestrobarevnou stránku tvrdé taneční hudby.

