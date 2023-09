James Hype v Praze

Od virálních remixů po plné stadiony, James Hype otřásá světem taneční hudby. Svou fúzí R&B, rapu a houseu roztancoval svět. Ve středu 27/9, v noci před státním svátkem, rozpumpuje Roxy.

„Rád tvořím pro dancefloor,” říká James Edward Lee Marsland alias James Hype. „Snažím se hrát novou hudbu, kterou lidé ještě neslyšeli, a zároveň se snažím hrát své největší hity, které všichni chtějí slyšet, a neposledně se snažím udržet to zajímavé způsobem, který jsem dosud nevyzkoušel.” A jde mu to znamenitě, v současnosti patří mezi nejvyhledávanější světové DJs. „Zároveň vytvářím content na youtube Moving Differently a dokumentuju skutečný svět DJe a jeho vzestupy a pády,” dodává. Who does this?

