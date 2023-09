James Blunt v Praze

ROMANTIK JAMES BLUNT PŘIVEZE DO FORA KARLÍN SVÉ NOVÉ ALBUM.

JAMES BLUNT, BRITSKÝ PÍSNIČKÁŘ A AUTOR HITŮ YOU’RE BEAUTIFUL, GOODBYE MY LOVER NEBO WISEMEN, SE PŘEDSTAVÍ 4. BŘEZNA 2024 V PRAŽSKÉM FORU KARLÍN. KONCERT SE USKUTEČNÍ V RÁMCI TOUR K NOVÉ DESCE WHO WE USED TO BE, KTERÁ VYJDE 27. ŘÍJNA.

ABSOLVENT VOJENSKÉ AKADEMIE, KTERÝ SLOUŽIL NAPŘÍKLAD V KOSOVU, DEBUTOVAL PO ODCHODU Z ARMÁDY S ALBEM BACK TO BEDLAM (2004). DESKA DODNES PATŘÍ V BRITÁNII DO DVACÍTKY NEJPRODÁVANĚJŠÍCH NAHRÁVEK VŠECH DOB A ZPĚVÁK ZA NI ZÍSKAL OCENĚNÍ BRIT AWARDS, MTV EUROPE MUSIC AWARDS A PĚT NOMINACÍ NA CENY GRAMMY. ÚSPĚŠNÉ BYLO I JEHO DALŠÍ ALBUM ALL THE LOST SOULS (2007) SE SINGLEM 1973, KTERÝ OBSADIL PRVNÍ PŘÍČKU HITPARÁDOVÝCH ŽEBŘÍČKŮ VE VÍCE NEŽ 20 ZEMÍCH.

VÍCE INFORMACÍ ZDE