Little Big v Praze

PO DLOUHÉ ODMLCE LITTLE BIG OZNAMUJÍ SVÉ ŽIVÉ VYSTOUPENÍ V EVROPĚ

LITTLE BIG JE HUDEBNÍ SKUPINA POCHÁZEJÍCÍ ZE SLUNNÉHO LOS ANGELES, KTERÁ SI ZÍSKALA SRDCE POSLUCHAČŮ NEJEN VE SPOJENÝCH STÁTECH, ALE PO CELÉM SVĚTĚ, VČETNĚ RUSKA, UKRAJINY, ŠPANĚLSKA, KANADY, VELKÉ BRITÁNIE, FRANCIE A MNOHA DALŠÍCH ZEMÍ. JEJICH SKLADBY A VIDEOKLIPY SE STALY SKUTEČNÝMI HITY A DOSÁHLY NEJVYŠŠÍCH PŘÍČEK HUDEBNÍCH ŽEBŘÍČKŮ.

VLIVNÁ PUNK-POP-RAVEOVÁ KAPELA LITTLE BIG DNES OZNÁMILA ŘÍJNOVÉ EVROPSKÉ TURNÉ SE ČTYŘMI KONCERTY. FRONTMANI LITTLE BIGILYA „ILICH“ PRUSIKIN A SONYA TAYURSKAYA, ZNÁMÍ SVÝMI SUPERVIRÁLNÍMI KULTOVNÍMI VIDEOKLIPY, S NADŠENÍM PŘIVÁŽEJÍ SVÉ VELKOLEPÉ ŽIVÉ KONCERTY DO EVROPY, KTERÉ ZAČNOU 15. ŘÍJNA V PRAZE (VIZ TERMÍNY NÍŽE). PŘED TURNÉ OSLAVÍ 10 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ A 12. DUBNA VYDAJÍ ZBRUSU NOVOU PÍSEŇ A VIDEOKLIP „PENDEJO“.

