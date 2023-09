Dny evropského dědictví - Praha

V roce 2023 budou Dny evropské dědictví probíhat od soboty 9. do následující neděle 17. září. Národní zahájení proběhne v Poděbradech (8.-10.9.2023), Téma: Život v památkách.

Hlavní město Praha Dům U Zlatého prstenu - Praha 1 16.9. od 9:00 do 20:00

Hlavní město Praha Grabova vila - Praha 8 10.9. od 12:00 do 18:00

Hlavní město Praha KAPLE SV. ELIÁŠE - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava, Ďáblice - Praha 8 10.9. od 14:00 do 17:00

Hlavní město Praha Kaple sv. Kláry - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 19:00

Hlavní město Praha Kaple sv. Václava - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 17:00

Hlavní město Praha Kobyliská střelnice - Praha 8 10.9. od 8:00 do 18:00

Hlavní město Praha Kostel Stětí sv. Jana Křtitele - Praha 8 9.9. od 10:00 do 17:00

Hlavní město Praha Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Praha 8 10.9. od 8:00 do 19:00

Hlavní město Praha Kostel U Jákobova žebříku - Praha 8 9.9. od 10:00 do 17:00

Hlavní město Praha KOSTEL VŠECH SVATÝCH NA HRADĚ PRAŽSKÉM - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha KRESBA JANA SLAVÍČKA - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha KVĚTNICE - Praha 1 9.9. až 17.9. od 9:00 do 19:00

Hlavní město Praha LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA - Praha 1 9.9. až 17.9. od 9:00 do 22:00

Hlavní město Praha Libeňská synagoga - Praha 8 10.9. od 13:00 do 19:00

Hlavní město Praha Libeňský zámek - Praha 8 10.9. od 12:00 do 18:00

Hlavní město Praha Löwitův mlýn - Praha 8 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Muzeum hlavního města Prahy - Clam-Gallasův palác 16.9. od 11:00 do 18:00

Hlavní město Praha Novoměstská radnice - Praha 2, p. o. 9.9. až 17.9. od 10:00 do 12:00, od 13:00 do 20:00

Hlavní město Praha Nový židovský hřbitov na Smíchově (Na Malvazinkách) - Praha 5 10.9. od 14:00 do 15:00

Hlavní město Praha Panský statek - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 14:00

Hlavní město Praha Podskalská celnice na Výtoni - Praha 2 16.9. od 9:00 do 18:00

Hlavní město Praha PRŮČELÍ DOMU - Praha 1 9.9. až 17.9. do 23:55

Hlavní město Praha Trojský zámek - Trója 16.9. od 11:00 do 13:00

Hlavní město Praha ULIČNÍ FASÁDA ŠKOLNÍ BUDOVY - Praha 1 9.9. až 17.9. do 23:55

Hlavní město Praha Vesnická památková zóna - Osada Rybáře - Praha Troja 16.9. od 10:00 do 19:00

Hlavní město Praha Vila Lanna - Praha 6 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Viniční sloup - Praha Troja 16.9. do 23:55

Hlavní město Praha Viniční usedlost Salabka - Praha Troja 16.9. od 11:00 do 12:00

Hlavní město Praha VYHLÍDKA - Praha 1 9.9. až 10.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Zahrada Brabcovy vily - Praha Troja 16.9. od 13:00 do 16:00

Hlavní město Praha Zámecký areál Ctěnice - Praha 9 16.9. od 10:00 do 18:00

Hlavní město Praha Zámecký pivovar - Praha 8 10.9. od 10:00 do 18:00

