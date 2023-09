Alok v Praze

Osvobozující komediální show o smrtelně vážných věcech – do Prahy přijíždí ALOK

ALOK je umělecké jméno člověka, jehož tvorba zahrnuje autorství básní i knih jako Beyond the Gender Binary (2020) či Your Wound/My Garden (2021), ALOK se ale věnují i komediálním shows, s nimiž objeli na čtyři desítky zemí po celém světě.

Do pražského Divadla U Hasičů přijedou už ve středu 27. září 2023 představit aktuální program BIOLOGY! – A Comedy Show. Nechejte se okouzlit vystoupením jedné z globálně nejinspirativnějších osobností, které vypráví (nejen) o tom, jak si současní populisté, ale i mainstreamová politická reprezentace berou coby rukojmí queer lidi, aby odváděli pozornost od skutečných problémů.

Večer otevřou hudebníci ELSZ, jejichž jméno bylo po vydání debutu Blue Scar skloňováno po boku umělkyň jako Kelela nebo FKA Twigs.

VÍCE INFORMACÍ ZDE