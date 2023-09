Panzerballett ft. Virgil Donati

Po okamžitě vyprodaném koncertě v lednu 2018 a vánočním koncertě v prosinci téhož roku se Panzerballett vrací na pódium Klubovny! Kapela spojila síly s jedním z technicky nejpokročilejších světový hráčů na bicí soupravu Virgilem Donatim (Planet X, Steve Vai, Allan Holdsworth a další) a zahraje průřez vlastní tvorbou kombinovaný s průletem Donatiho diskografií, včetně legendárních skladeb progresivní superkapely Planet X. Post baskytaristy zastane virtuozní Anton Davidyants (Guthrie Govan, Damien Schmitt).

Kapela je charakteristická obrovskou technickou vyspělostí, kterou se nebojí ostentativně ukazovat, a programovým disrespektem k hranicím žánrů. Panzerballett je směs „latino-jazzu a grindcore, hard-bopu s death-metalem, nebo disco-funku s hardcorem,“ jak praví frontman a skladatel Jan Zehrfeld. Jejich hudbu definuje jazzové vzdělání všech členů, záliba v kapelách jako Meshuggah, Frank Zappa nebo Animals As Leaders a zároveň dokonalé ovládnutí nástrojů a intenzivní využívání velmi pokročilých rytmických postupů. Panzerballett kombinuje netradiční aranže rockových, popových a jazzových standardů jako jsou Take Five, Smoke on the Water, Time of my life nebo znělka The Simpsons a vlastní autorskou tvorbu. Existuje od roku 2004, na kontě má sedm alb a spolupráci se jmény jako Gergo Borlai, Mattias Eklundh (Freak Kitchen), Jen Majura (Evanescence), Marco Minnemann (Steven Wilson, The Aristocrats) a dalšími.