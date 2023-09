Chuck Wansley & The Mother Funkers

Rodák z New Yorku Chuck Wansley začal svoji profesionální kariéru jako zpěvák a bubeník, když coby osmnáctiletý začal cestovat po světě se skupinou Up With People. Po několika letech koncertování se vrátil do USA, kde podepsal první smlouvu s nahrávací společností Prism Records a poté s Motown. U tohoto věhlasného labelu vydal jako zakládající člen skupiny Warp-9 dvě alba.

Postupem času ho kariéra zavedla do Los Angeles, kde získal hvězdnou pověst jako dynamický umělec, kapelník a zpěvák celé řady hudebních stylů. Tentokrát vystoupí s velkou sestavou a v repertoáru budou zejména slavné písně funku a R´n´B (Earth Wind & Fire, James Brown, Stevie Wonder, Prince atd.).