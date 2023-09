Jazzfruit – Finále!

Čtrnáctý ročník soutěže Jazzfruit pro mladé jazzové i jazzem inspirované kapely ze střední Evropy zná své finalisty. Vyvrcholí 27. září finálovým koncertem v pražském klubu Jazz Dock od 19:00 hodin. Soutěž pořádaná festivalem Mladí ladí jazz se letos vrátila k modelu dvou kategorií – české a mezinárodní. Do finále postoupily a v klubu Jazz Dock tak vystoupí německá formace Searching for Home, polská skupina Ninja Episkopat a ostravská písničkářka Nika, která je zároveň vítězkou v kategorii Junior.

Soutěž Jazzfruit je otevřena široké paletě jazzových stylů a je příležitostí pro mladé hudebníky věnující se jak tradičnímu jazzu, tak nejrůznějším crossoverům otevírajících jazz dalším hudebním vlivům. Vítěz mezinárodní kategorie, určené pro hudebníky od 27 do 35 let, si odnese finanční odměnu 1000 EUR, voucher od Kytary.cz, či kvalitně zpracovaný záznam živého vystoupení. Výherkyně juniorní kategorie pro české hudebníky do 26 let získává koncert v Paříži, voucher od Kytary.cz i kvalitní nahrávku živého vystoupení a v neposlední řadě možnost zahrát si po boku finalistů mezinárodní kategorie. Finálový koncert v Jazz Docku zakončí výherce minulého ročníku, polské Marcin Pater Trio.