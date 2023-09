ponti // mosty - výstava asistovaného snění

Výstava je pokusem o výlet do jiného světa. Rytiny, které odjistily uměleckou fantazii, jsou otisky skutečných činů a lidí, které se autoři výstavy svou představivostí pokusili stvořit. Tyto rytiny se nachází v údolí Valcamonica v severní Itálii (lokality chráněné UNESCO - Parco Nazionale Delle Incisioni Rupesti, Parco Luine, Parco Nadro a další). Je to zvláštní místo na úpatí Alp, není ani rovina ani hory, takový mezisvět. Stáří některých rytin se odhaduje až na 30 000 let.

Úsek historie, kterého se výstava týká, je sám o sobě tak mlhavý, že jsme se rozhodli nenechat interpretaci jen na akademicích. využili jsme pro to odvěký nástroj pro cestovaní časem - představivost a hravost. Plný a bohatý svět šamana, je zjevně zcela fiktivní a má pobídnout diváka, aby sám hledal vlastní představy, jež tyto obrazy vyvolají, jinými slovy předkládáme mu tak naprosto zjevnou ale košatou lež, že by bylo s podivem, kdyby někomu z diváků nepřišla myšlenka, jaký asi skutečný příběh se za obrazy skrývá.​

Hostem výstavy je také fotografka a básnířka Zuzana Lazarová, jejíž surrealistická tvorba nás vezme skrze fotomontáže do zvláštního fantaskního světa.

Projekt ponti // mosty vychází z cílů platformy third // space - pomocí různých nástrojů umožnit návštěvníkům výstavy aktivní účast a co nejplnější prožitek. V případě této výstavy konfrontují autoři diváka, dokud je rozjitřen hutnou atmosférou výstavy, s jeho vlastním obrazem ponořeným do tohoto imaginativního světa.