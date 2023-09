Vojta Dyk podpoří koncertem domácí hospic Cesta Domů

Oslava Světového dne hospiců proběhne v pátek 13. října v pražské La Fabrice ve společnosti Vojtěcha Dyka. Známý zpěvák a herec podpoří říjnovým koncertem činnost pražského domácího hospice Cesta domů. Zároveň upozorní na důležitost paliativní péče a důstojného závěru života dospělých i dětských pacientů. Vojtěch má s hospicem osobní zkušenost Služeb domácího hospice Cesta domů Vojtěch s jeho rodinou využili na začátku roku 2022. „Soudobá západní společnost není zvyklá žít se smrtí, snaží se ji vytlačovat z hlav a duší, přitom umírání je důležitá součást života. V posledních dnech odchodu mého otce z tohoto světa nám velmi pomohli pracovníci domácího hospice Cesta domů. Pokojné dny tátova důstojného odchodu na druhý břeh byly svým způsobem nejkrásnější a nejsilnější v mém životě,“ popisuje zpěvák a hudebník Vojta Dyk v podcastu. V rozhovoru s ředitelkou Cesty domů Ruth Šormovou si povídal o důležitosti rodiny, setkávání s vlastní smrtelností a činnosti domácího hospice. Cesta domů pomáhá v Česku už přes 20 let Světový den hospiců a paliativní péče upozorňuje na témata spojená s důstojným životem, a to až do jeho konce. „O lidi v závěru života pečujeme už od roku 2001, poskytujeme odbornou péči také jejich blízkým. Zároveň se snažíme přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající dospělé i dětské pacienty v České republice. A troufám si říct, že za tu dobu jsme ušli velký kus cesty. Náš tým odvádí dobrou práci, ale nepolevujeme,“ řekla ředitelka Cesty domů Ruth Šormová. Jak se dostat na charitativní koncert Koncert se uskuteční v pátek 13. října od 19.30 h v centru La Fabrika v Praze 7. Vstupenky jsou k dispozici na webu Darujme.cz, kde je lze snadno získat jako odměnu za dar Cestě domů ve výši 890 Kč. Jde o daňově uznatelný dar, dárci obdrží na začátku příštího roku potvrzení pro daňové účely.

Během večera budou představeny podzimní novinky nakladatelství Cesta domů a slavnostně uveden oblíbený kalendář DOMA na rok 2024 fotografa Štěpána Hona, jehož výtěžek podpoří Cestu domů. Cesta domů provozuje domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pacientům poskytuje v jejich vlastním prostředí zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich blízkým podporu v každodenní péči. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní. Kontakt pro média: Mgr. Linda Tichotová Fryčová specialistka komunikace, Cesta domů, z. ú. M: +420 725 251 735 | E: linda.tichotova@cestadomu.cz www.cestadomu.cz | www.umirani.cz