Methexis - zahájení výstavy Methexis | Ilona Koralova & Ordo Amoris | Ye's Kafe Karlín + Ye's Kafe Letní

Srdečně Vás pozýváme na pozoruhodnou cestu do světa umění a filosofie, kde slovo "methexis" ožívá jako náš průvodce do hlubin existence. Tato výstava propojuje myšlení a umění k vytvoření prostoru pro reflexi a vstupu do toho co přesahuje “známo”. Methexis, termín nesoucí hluboký filosofický význam, před námi odhaluje složitý 'tanec' existence. V tkáni reality osvětluje dynamickou vzájemnou hru mezi bytím a stáváním, odhaluje propojenost, která tká strukturu našeho světa. Methexis hovoří o symbiotickém vztahu, o společném účastnictví na velké scéně existence. Nabádá nás, abychom uznali, že každá entita, každá myšlenka, každý okamžik není izolovaným zlomkem, nýbrž účastníkem velké kosmické choreografie. Skrze methexis zahlédneme ozvěny jednoty rezonující napříč zdánlivě různorodými formami a myšlenkami. V symposiu metafyzických konceptů je methexis pozváním ke zdolání mezí oddělení. Nabádá nás, abychom vnímali, že podstata bytí není nalezena pouze v jednotlivci, nýbrž vychází z komunie prvků, energií a myšlenek. Je to uznání toho, že žádná entita nestojí osamocena, nýbrž je spojena nitmi propojení, které přesahují čas i prostor.

Methexis je mostem mezi konečným a nekonečným, zvoucím nás, abychom se věnovali oblasti existence s pokorou a úžasem. Při zvažování tohoto konceptu nás napomíná, že naše vnímání jsou pouhými pohledy do většího kosmického tance, neustále probíhajícího vyprávění, kde každá entita přináší svou unikátní melodii do symfonie bytí. Nakonec methexis nabízí možnost přijmout složitost existence a oslavit společné účastnictví na věčném rozvinování reality. Je to výzva, abychom uznali, že v tomto tanci methexis nejsme pouze diváky, nýbrž aktivními účastníky úžasné tkáně života. Výstava obrazů Ilony Korálové a Ordo Amoris nabízí juxtapozici vzájemných proměn slov v obrazy a myšlenek ve formy se zachycením oné vzácné chvíle, kdy se abstraktní koncepty neznáma mění v jevový svět, neustále nabízející svobodu proměn. Každé dílo je pozváním k rozpoznání, že všechno má své místo a podílí se na tvorbě v tomto nepřetržitě měnícím se dialogu bytí. Přijďte navštívit výstavu, která nás zve k uvažování nad tím, co znamená být součástí tohoto velkolepého světa existování jako nekonečného tvoření. V methexis můžeme nalézt nejen inspiraci, ale i hlubší porozumění síle propojení, která nás spojuje i za podmíněností času a prostoru. ...

Datum výstavy: 11. 9. - 31. 10. 2023 Místo: Ye’s Kafe Wine Karlín + Ye’s Kafe Studio Letná Vernisáž: 11. 9. od 18:00 v Ye’s Wine Karlín Vzácný host: Michal Skořepa Těšíme se na setkání s Vámi na této výstavě s vernisáží 11. 9. v Ye’s Kafe Karlín, kde se hranice filozofie a umění rozpouští a otevírají náměty k zamyšlení a diskuzi. Přijďte nahlédnout do tajů methexis, vzácného projevu existence, který nás spojuje, přesahuje a nekonečně inspiruje. Ilona Koralova Instagram: @ilonakoralovaart www.ilonakoralovaart.com Ordo Amoris Instagram: @ordoamorisart www.ordoamorisart.com Yes kafe / wine Karlín, Za Karlínským přístavem 699/18, Praha 8 Yes kafe / studio Letná, Letenské nám. 749/5, Praha 7