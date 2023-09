Xindl X na Občanské plovárně!

O AKCI Vstupenky v prodeji za 590 Kč na pragueopenair.cz a goout.cz. Vstupenky na místě za 650 Kč. V rámci svého podzimního turné se písničkář Xindl X zastaví těsně před začátkem podzimu i na Občanské plovárně, kam si pozval i hosty – kapelu Crossband!

„Slavím 15 let od vydání první desky a s klukama z kapely jsme si řekli, že by bylo fajn udělat nějaké speciální koncerty, kde bychom i tak trochu zavzpomínali na své začátky,“ říká zpěvák Ondřej Ládek, aka Xindl X. „Na turné přehrajeme desku Návod ke čtení manuálu od shora dolů a určitě přidáme novinky a největší hity, kterých jsem, za těch pár let, co jsem na scéně, posbíral slušnou řádku. Přijďte si náš koncert prostě užít,“ dodává písničkář.

Xindl X Xindl X je pražský rapper s kytarou, který se pokouší nalézt nový přístup k českému písničkářství. Tvoří auto – protest – songy, ve kterých kombinuje hip-hopové frázování s folkem, jazzem a blues. Těžištěm písní...