O AKCI Vstupenky v prodeji ve třech cenových vlnách: 990 Kč, 1090 Kč a 1220 Kč + poplatky od pátku 19. května na pragueopenair.cz a goout.cz Britská ikona nu-jazzové a elektronické hudby The Cinematic Orchestra se po dlouhých osmi letech vrací do Prahy. Tentokrát vystoupí 5. září pod širým nebem v Ledárnách Braník. Za víc než dvacet let na scéně se stali The Cinematic Orchestra průkopníky v oblasti nu-jazzu a jejich precizní tvorba si získává stále nové a nové fanoušky. Nenechte si je ujít!

The Cinematic Orchestra Zakladatel a leader Jay Swinscoe vede početný The Cinematic Orchestra od roku 1999 pokontinuální cestě: od hudby k neexistujícím filmům z jeho hlavy, až k těm, co už byly natočeny. “Swinscoea dokonce označili za tvůrce skladeb, ve...