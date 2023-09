Ragby park v Riegrových sadech: zažijte tu správnou atmosféru

Ať už jste nebo nejste fanoušky ragby, věřte, že atmosféra mistrovství světa vás jednoduše strhne. Navštivte proto nově vzniklý Ragby park v pražských Riegrových sadech, který zde vyrostl ku příležitosti světového šampionátu v mužském ragby, jenž se odehraje v průběhu září a října. Přijďte do Ragby parku, který vystavěla Česká rugbyová unie, a užijte si to nejlepší, co tento sport nabízí. Program nabídne přímé přenosy z mistrovství světa ve Francii i doprovodný program.

Ragby park je otevřen od 8. září do 28. října, o víkendu od 8. do 10. září si pak mohou všichni zájemci v rámci speciální víkendové akce vyzkoušet hru ragby na vlastní kůži nebo soutěžit o tematické ceny. Přijďte na podzim do Ragby parku v Riegrových sadech a poznejte hru pro silné hráče.