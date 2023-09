BAZÁREK v Dolních Počernicích

Zveme Vás do Dolních Počernic, kde se dne 22.9.2023 v čase 15-19 uskuteční Bazárek oblečení, bot dětských i dospělých, hračky, sportovní potřeby, věcí do domácnosti aj. Vše na jednom místě a to ve vnitřních i vnějších prostorech Oázy a KC Jako Doma, Stará obec 6 a nejbližší okolí, Praha - Dolní Počernice

V případě zájmu účasti i jako prodávající: registrace prodejního stolu 100Kč a bližší info: andrea.stejskalova@centrum.cz