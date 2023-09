Jeremy Deller: Everybody in The Place – Neúplná historie Británie mezi lety 1984–1992

Pop-up video projekce v Booklounge Kunsthalle Praha představuje snímek Jeremyho Dellera Everybody in The Place: Neúplná historie Británie mezi lety 1984 a 1992. Film vychází z reálné vyučovací hodiny pro středoškolské studentstvo v Londýně, které se pod taktovkou umělce dozvídají o společenské historii Spojeného království optikou acid house a rave hudby. Síla elektronické hudby prostupuje generace i geografické lokace, má až mytologickou i rituální povahu. Deller jí dodává další rozměr – výraznou roli v rámci socio-politických momentů od stávek horníků až po rozšíření LGBT kultury. Snímek z roku 2018 je důležitým komentářem nejen pro Anglii Brexitu, ale také pro naše středoevropské prostředí. „Jak v osmdesátkách, tak i dnes se nacházíme v silně pravicovém prostředí a hudba a populární kultura nám mohou sloužit jako dobrý způsob zkoumání, jak v této těžké době lidé reagují,“ dodává umělec oceněný prestižní Turnerovou cenou.

