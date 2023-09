Členská otevírací doba: Bohemia & Lost in the Moment That Follows

Poslední možnost ztratit se v nadcházejícím okamžiku a objevit uměleckou scénu rumunské minulosti i současnosti. Závěrečný den výstavy Lost in the Moment That Follows máte možnost navštívit výstavu v speciálním čase určenému pouze našim členkám a členům. Kromě toho na vás čeká příběh bohémy ve výstavě BOHEMIA: Příběh fenoménu, 1950–2000. Návštěvu výstav můžete zakončit v Kunsthalle Café a vychutnat si kávu i výhled na Petřín a Pražský hrad. Termín konání: 10/9 2023 10.00–11.00 Návštěvu není nutné rezervovat, nezapomeňte si ale svou členskou kartu Pouze pro členky a členy Kunsthalle Praha Zajímá vás více? Přidejte se ke komentované prohlídce výstavou od 10.15 a rezervujte si své místo. Komentovaná prohlídka v 10.15

